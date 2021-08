Nella giornata di ieri, venerdì 6 agosto, la Regione ha inviato alle Asl una nota in merito alla circolare del Ministero che autorizza il rilascio del certificato di esenzione al vaccino per coloro che non hanno potuto immunizzarsi, temporaneamente o definitivamente, a causa di malattie incompatibili con la vaccinazione. Un dispositivo che riguarda di circa 6 mila persone.

Il certificato di esenzione, come si legge nella lettera sottoscritta anche dal commissario dell'Area giuridica, Antonio Rinaudo, “consente di svolgere tutte le attività per le quali sarebbe previsto il Green pass”: può essere rilasciato direttamente e gratuitamente dai medici vaccinatori nel momento in cui il soggetto si presenta in un punto vaccinale e viene valutato non idoneo, o dai medici di famiglia e pediatri sulla base della documentazione clinica. Per ora le certificazioni verranno rilasciate su carta e avranno validità massima fino al 30 settembre 2021.