"Una zona di via Felice Monaco è diventata una discarica"

Ancora una segnalazione arriva da via Felice Monaco, a Vercelli: "Stamattina sono comparsi due elettrodomestici nel solito punto della via in cui vengono abbandonati rifiuti - fa sapere un lettore - Mi chiedo che cosa si stia facendo per evitare queste situazioni. Per non parlare di come sono le strade del centro città il lunedì mattina, tra puzza, escrementi, vomito, rifiuti e atti di vandalismo, senza omettere il disturbo della quiete pubblica...".