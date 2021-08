Via Ranghino: "Da settimane qui non passano a ritirare i rifiuti"

"Da settimane qui non passano a ritirare i rifiuti: ai Cappuccini in via Ranghino 5, ci sono talmente tanti rifiuti che in casa sale un brutto odore, avendo proprio i bidoni sotto i balconi, e poi appunto continuano ad accumularsi non sapendo dove buttare gli altri rifiuti di questi giorni". E' la segnalazione che arriva da una lettrice, con tanto di foto che illustra l'attuale situazione.