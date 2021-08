Vercelli, rifiuti: "Situazione indecente in via Sabotino"

"Questa è via Sabotino all'altezza del numero 47. La situazione rifiuti è indecente".

La segnalazione arriva da un lettore vercellese, che spiega: "Non ritirano la spazzatura perché la dichiarano 'Non conforme'. Ho provato qualunque via: Asm, Atc, Atena, Polizia municipale, sindaco.... ma l'area è ancora in questo stato".