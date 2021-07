"Due zone della città invase dagli insetti"

Procedere alla disinfestazione di insetti in alcune zone della città: lo chiede il Partito Democratico in un'interrogazione al sindaco di Vercelli e all'assessore competente.

“Da alcune segnalazioni – si legge nel documento - è emersa la presenza massiccia di insetti (blatte/scarafaggi) in alcune zone del centro città in orario serale, in particolare in via Quintino Sella, angolo via Manzoni”. Non solo: “Analoghe segnalazioni sono pervenute in merito a infestazioni di insetti in zona Concordia (Popilia Japonica), che stanno creando problematiche alla vegetazione".

Pertanto il Pd chiede se “l’Amministrazione sia a conoscenza di tali segnalazioni e se abbia in programma azioni di disinfestazione e/o sollecitazione alla Regione Piemonte”.