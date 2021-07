Cassa integrazione e indennizzo: Cerutti verso l'accordo congiunto

I primi giorni di agosto saranno molto importanti per gli ex lavoratori della Cerutti. Escluso il ricorso sull’esito dell’asta da parte di Rinascita Seconda (sono scaduti i termini per presentarlo) e corrisposte le mensilità di aprile, maggio e giugno, ora la discussione prosegue in merito alle risorse per il piano sociale e alla cassa integrazione.

Approfondimento su La Sesia in edicola da venerdì 30 luglio