Vercelli: prolungati i centri estivi organizzati da Comune e Arcidiocesi

Prolungati di tre settimane i centri estivi organizzati dal Comune di Vercelli in collaborazione con l'Arcidiocesi, rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie. Il servizio proseguirà ancora dal 23 agosto al 10 settembre alle parrocchie dello Spirito Santo, della Regina Pacis e di San Salvatore.

“Visto il successo che l’iniziativa ha riscosso lo scorso anno, abbiamo pensato di reiterarla anche per questa estate – dichiara il sindaco Andrea Corsaro – e abbiamo deciso per il prolungamento dei centri estivi, nonostante il periodo di difficoltà, per andare incontro alle esigenze delle famiglie vercellesi”.

“L’Amministrazione - dicono dal Comune - anche grazie all’interesse dell’assessore Emanuele Pozzolo, ha pensato di proseguire le attività dei centri estivi per facilitare i genitori alla ripresa del lavoro al termine del periodo di ferie e dare ai bambini la possibilità di vivere momenti comuni di gioco, in attesa dell’inizio dell’anno scolastico. La prosecuzione sarà realizzata grazie anche alla fondamentale collaborazione con l’Arcidiocesi di Vercelli (resa possibile dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo e dal vicario monsignor Mario Allolio) che a partire dallo scorso anno ha messo a disposizione numerosi oratori di parrocchie cittadine per la realizzazione del progetto".

Le preiscrizioni ai centri estivi chiuderanno il 13 agosto; fino al 30 luglio sarà possibile fare domanda nella sede della cooperativa Start, a Vercelli, in Via Grivola n. 36, dalle ore 9.00 alle ore 18.30; in alternativa, si può inviare la documentazione compilata all’indirizzo e-mail [email protected] Dal mese di agosto la domanda potrà essere consegnata solo online. La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Vercelli.