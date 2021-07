"Da giorni i rifiuti non vengono raccolti"

Ancora segnalazioni da parte di vercellesi sui disagi causati dalla mancata raccolta dei rifiuti. "Abito in corso De Rege n. 6 - dice una cittadina - e gli episodi di 'non ritiro' dei rifiuti, nonostante la puntualità e l'ordine con cui vengono esposti, sono continui; la raccolta non viene rispettata o meglio non avviene proprio per ignoti motivi. La situazione sta diventando insostenibile e i solleciti inutili".

Poi la donna precisa "che la carta doveva essere ritirata nella giornata di sabato 24 mentre l'umido martedì 27 ed è ancora lì adesso (ore 13 di mercoledì 28 luglio); in più stasera verrà aggiunta la terza fila di bidoni dell'indifferenziato. Se qualcosa non cambia nel brevissimo, sono disposta a portare fisicamente i bidoni presso la sede Atena e rovesciarli davanti all'ingresso oppure in mezzo alla strada".

Altra segnalazione da via Solaroli: "Questa mattina (mercoledì 28 luglio) i cittadini di via Solaroli hanno trovato una bella sorpresa: vicino all'isola ecologica divani, materassi e altri ingombranti. Dov'è il Comune? - chiede il lettore - Nessuno pulisce le strade da giorni".