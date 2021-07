Semafori via xx Settembre: danno importante, riparazione non immediata

Vercelli, impianti semafori guasti: si raccomanda la massima attenzione nell'attraversamento di due incroci cittadini, gli impianti sono infatti spenti. Un incrocio è quello tra via XX Settembre all'intersezione con via Derna e via Manzoni, l'altro quello tra via XX Settembre, via Tripoli, via San Cristoforo e corso De Gregori.

La polizia municipale, nel tardo pomeriggio di ieri aveva comunicato l'intervento di una squadra di Asm volto a risolvere la problematica, in realtà il danno è importante, per cui non sarà possibile ripararlo nell'immediato. La situazione sarà comunque riportata alla normalità nel più breve tempo possibile.