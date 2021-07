Intitolati al dottor Barillà i locali della Guardia medica del S. Andrea

“Quando il proprio lavoro è rispondere al bisogno degli altri, non ci si tira indietro, anche se il prezzo da pagare è la propria vita”: è la frase che si legge sulla targa in ricordo di Francesco Barillà, medico morto per Covid, posta all’ingresso dei locali della Guardia medica dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Qui il dottore aveva lavorato per diverso tempo prima di diventare medico di base.

Questa mattina, martedì 27 luglio, alla presenza delle autorità, della direzione generale dell’Asl e degli amici e dei familiari del dottor Barillà c’è stata l’intitolazione e la benedizione della targa da parte di monsignor Giuseppe Cavallone.

La targa è stata intitolata al dottore che adempiendo alla sua ‘missione’ ha perso la vita: “I medici che hanno operato nella seconda fase della pandemia – ha detto il direttore generale dell’Asl Eva Colombo - sono da considerarsi ancora più eroi perchè ormai consci di quello a cui andavano incontro; nell’approcciarsi al cittadino, hanno comunque avuto il coraggio di continuare con energia, eroismo, volontà e slancio di generosità. Il dottor Barillà rientra tra queste persone”.



“Questa – ha evidenziato il sindaco Andrea Corsaro - non è solo una targa, ma è il sentimento che veramente tutti hanno nei confronti del dottor Barillà”.

L’iniziativa, infatti, è nata dalla volontà di coloro che avevano conosciuto il medico: “Ringrazio tutti – ha sottolineato la figlia Federica - perché questa iniziativa non è stata voluta soltanto dai colleghi e dai familiari ma anche dai pazienti, che in questi mesi, quando lui è venuto a mancare, mi hanno manifestato tanta vicinanza”.

Poi ha preso parola il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Vercelli Germano Giordano: “La targa è una futura memoria e anche un monito per i medici che ogni giorno e ogni sera svolgeranno la loro attività”.