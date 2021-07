Vercelli: dare sostegno a famiglie e imprese in difficoltà nell’accesso al credito, in un contesto peraltro aggravato dalle pesanti ricadute economiche della pandemia in corso, intercettando possibili segnali di allarme anche per prevenire infiltrazioni criminali. Come? Con una strategia per consolidare il rapporto tra istituzioni, banche e organizzazioni imprenditoriali e di categoria, nella prospettiva di una sempre più efficace opera di prevenzione dell’usura.

Sono queste le finalità del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi, martedì 27 luglio, in Prefettura a Vercelli dal Prefetto Francesco Garsia, dal segretario della Commissione Regionale Abi del Piemonte Aldo Lombardo e dai rappresentanti di Istituti di credito, associazioni di categoria, Camera di commercio, Confidi, Fondazioni antiusura, Ordini professionali e Comuni.



Per attuare il protocollo è prevista l’istituzione in Prefettura di un Osservatorio Provinciale che si riunirà con il compito di monitorare e trattare casi complessi, promuovendo, in stretto contatto con i Confidi e le Associazioni di categoria, iniziative di

informazione ed educazione finanziaria. Sarà inoltre rafforzato il coordinamento e il diretto confronto tra l’Abi, la Camera di Commercio, i Confidi, le Fondazioni antiusura e gli Ordini professionali per promuovere il più efficace utilizzo degli strumenti antiusura a disposizione, implementare l’utilizzazione dei fondi di prevenzione e incrementare l’erogazione del microcredito in favore degli imprenditori.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Garsia, nel ringraziare i soggetti firmatari, ha rimarcato l’importanza del Protocollo come strumento in grado di rinsaldare la rete territoriale fra Istituti di credito, Associazioni di categoria, Ordini professionali e Comuni, essenziale nell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’usura.