Per i giovani tra i 12 e i 19 anni vaccino senza prenotazione

Asl Vercelli: da oggi, lunedì 26 luglio, i giovani tra i 12 e i 19 anni potranno essere vaccinati senza prenotazione nei centri vaccinali di Santa Chiara, in via Farini a Vercelli e al Teatro Pro Loco di Borgosesia, in via Sesone.

"Dal momento che il vaccino attualmente autorizzato per la fascia dai 12 ai 18 anni è Pfizer e nelle scorse ore l’Ema ha approvato anche l’uso del vaccino Moderna per la fascia dai 12 ai 17 anni - precisano dall'Azienda Sanitaria - prima di recarsi presso un hub per l’accesso diretto è importante verificare che sia in fase di somministrazione quel giorno presso il centro vaccinale scelto uno dei vaccini autorizzati per l’età interessata".

A tal proposito è possibile rivolgersi ai numeri dell'infoline dedicata ovvero al 334 6211743 e al 366 9357045 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.

"La vaccinazione con accesso diretto - spiegano inoltre dall'Asl - sarà garantita compatibilmente con le disponibilità delle dosi e sarà consentita sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale che a chi si è già registrato sul portale www.ilpiemontetivaccina.it. Per questi ultimi non sarà necessario cancellare la prenotazione/adesione, in quanto sarà il sistema a farlo in automatico dopo l’avvenuta vaccinazione".

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.