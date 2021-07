Da martedì 27 luglio pagamento delle pensioni

Inizia da domani, martedì 27 luglio, il pagamento delle pensioni del mese di agosto, in contanti, secondo la turnazione alfabetica. Questo il calendario: i cognomi dalla A alla C martedì 27; dalla D alla G mercoledì; dalla H alla M giovedì 29; dalla N alla R venerdì 30; e dalla S alla Z la mattina di sabato 31 luglio.

"In provincia di Vercelli - comunicano inoltre da Poste Italiane - le pensioni verranno accreditate a partire da martedì 27 luglio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 33 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello".

Inoltre, le Poste ricordano "che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali negli Uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i carabinieri, la consegna della pensione a domicilio".