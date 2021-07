Andrea Pistono presidente del Ctv nel Comitato esecutivo di Csvnet

Vercelli, Biella: Andrea Pistono, presidente di Centro territoriale per il volontariato eletto nel Comitato esecutivo di Csvnet. Nella prima seduta dopo l’assemblea elettiva, il consiglio direttivo di Csvnet - Associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, ha definito la squadra del comitato esecutivo ed individuato le direttrici su cui impostare il lavoro dell’associazione nazionale nei prossimi mesi. Tra le novità più importanti c’è la nomina dei componenti del Comitato esecutivo, che vede al suo interno, oltre alla presidente Chiara Tommasini, i vicepresidenti e il tesoriere, i neo eletti Maria Antonia Brigida, Maria Luisa Lunghi e Andrea Pistono, attuale presidente del Centro Territoriale Volontariato Vercelli-Biella.

"Ho molto apprezzato - commenta Pistono - che il lavoro svolto dai Csv del Piemonte sia stato riconosciuto a livello nazionale con la mia nomina nel comitato esecutivo. Ora saremo impegnati, ed io in prima persona, sui grandi temi che questi ultimi difficili mesi ci hanno portato: per prima cosa il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dal Governo e sul quale il "volontariato" sta elaborando molte proposte che derivano dall’esperienza che ha visto moltissime associazioni in prima linea nella gestione delle emergenze sanitarie, sociali ed economiche. Dovremo presentare idee ed obiettivi che rendano la nostra società più solidale e più equa. Ma sarà anche l’occasione di riportare in evidenza temi come quello della tutela dell’ambiente, o del supporto alle persone fragili (e l’elenco sarebbe lungo) sui quali per tanto tempo si è dato per scontato che fossero ‘naturalmente’ la vocazione di fa attività di volontariato e che fosse un loro ‘compito’, azioni che tante volte la collettività non ha sostenuto a sufficienza. Si tratterà, nei prossimi mesi, di far capire che i CSV possono davvero essere motore della coesione sociale".