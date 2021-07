Comunità educante, altri appuntamenti per bambini e ragazzi nel weekend

Sono tre gli appuntamenti offerti per questo weekend dalle realtà della Comunità educante. Fino a settembre, infatti, a Vercelli sono state organizzate attività ludiche ed educative rivolte a giovani di età diverse; trattano molteplici temi quali teatro, salute, ambiente, attività motoria e letteratura. Le iniziative si svolgono tutte nel fine settimana.

Oggi, venerdì 23 luglio, alle 17 a parco Camana, è in programma “Un pomeriggio di storie e teatro”: letture animate per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni con la Valigia delle storie; giochi teatrali dinamici e divertenti per condividere un momento di festa. L'appuntamento è organizzato dalla Libreria Sant’Andrea e da Tam Tam Teatro. Domani, sabato 24 luglio, ma anche il 30 ci sarà “La natura in città”, una passeggiata alla scoperta degli alberi di Vercelli. L’iniziativa è curata dal Centro ricerche Atlantide.

Lo stesso giorno, il 24 luglio, a parco Camana si terrà anche “Il Sabato della città” con gioco e animazione proposti su iniziativa del Consiglio comunale dei ragazzi: è organizzato dall’associazione di promozione sociale Itaca e dalla Cooperativa sociale Start onlus.

Per informazioni organizzative su tutti gli appuntamenti si può consultare il sito della Comunità educante (www.comunitaeducantevercelli.it) dove sono fornite tutte le indicazioni e i recapiti per le prenotazioni. Informazioni utili anche sulle pagine degli organizzatori.

Tutte le attività richiedono la prenotazione e/o la presenza dei genitori per adempiere agli obblighi delle norme anti-Covid. Per informazioni generali sulle iniziative si può scrivere a [email protected]