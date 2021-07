Camera di Commercio: boom di richieste, chiuso il bando Formazione Lavoro

Chiuso in anticipo per esaurimento dei fondi a disposizione il bando Formazione Lavoro 2021 della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte: complessivamente sono state presentate 172 domande per un totale di 423.615 euro di contributi richiesti.

La finalità del bando, destinato alle micro, piccole e medie imprese, era quella di sostenere le spese compiute per l'inserimento di nuove risorse umane. "Al momento le imprese di Biella, Vercelli, Novara e Vco possono presentare domanda per il bando Voucher Digitali", fanno sapere dalla Camera di Commercio.