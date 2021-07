Green Pass: cosa deve fare chi non ha l'authcode?

Entro stasera (giovedì 22 luglio) è attesa la decisione del Governo sul Green Pass: in base al decreto, la certificazione verde diventerà necessaria per andare al ristorante, spostarsi e partecipare a manifestazioni ed eventi.

Intanto sono già milioni gli italiani che hanno scaricato il Green Pass, documento che dal 1° luglio, tra l’altro, consente di circolare liberamente in Europa. Le condizioni per ottenerlo sono: l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti, la vaccinazione contro il Coronavirus o la guarigione nei sei mesi precedenti.



Ottenere la certificazione è abbastanza semplice (arriva un sms o una email con il codice authcode da utilizzare per scaricarlo da dgc.gov.it o dall’app Immuni; oppure si trova direttamente nell’app IO).

Cosa deve fare chi non è in possesso del codice (che normalmente si riceve 15 giorni dopo la prima dose e qualche giorno dopo la seconda) o lo ha perso? Il primo tentativo è chiamare il numero 1500 (attivo 24 ore su 24) o mandare una mail a [email protected], con codice fiscale e data del vaccino, o contattare chi ha eseguito il tampone o emesso il certificato di guarigione. Lo stesso vale per chi ha smarrito il codice: il 1500 è il numero per chiederne il recupero; anche in questo caso va indicato il codice fiscale e la data dell'ultima vaccinazione anti-Covid effettuata. Un consiglio: avere un po' di pazienza e "attendere in linea per non perdere la priorità" acquisita, funziona.



Se invece si è guariti dal Covid o si è stati vaccinati prima dell’entrata in vigore della certificazione verde, per recuperare il codice si può contattare il proprio medico curante o chi ha firmato il documento che ne certificava la guarigione, ma anche la struttura che si è occupata della sua vaccinazione.

Chi, invece, è guarito dal Covid-19 negli ultimi 12 mesi e deve sottoporsi a una sola inoculazione del vaccino, riceverà una certificazione verde della durata di 270 giorni (quanto previsto per la conclusione del ciclo vaccinale) a pochi giorni dalla dose, che sostituisce il Green pass eventualmente già in possesso per la guarigione, che ha una durata di 180 giorni.