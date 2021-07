Vercelli: il Comitato Vecchia Porta Casale festeggia i nonni. Lo fa con una festa in programma nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 luglio nell’area esterna della palestra Mazzini con ingresso da corso De Gregori. "La festa nazionale dei nonni – dice Guido Manolli, presidente del Comitato – ricorre il 2 ottobre. Poi c’è la festa religiosa in programma la quarta domenica di luglio. Noi, ovviamente, non potendo organizzare un evento all’aperto nel mese di ottobre abbiamo optato per questa seconda ipotesi".

"L’idea – aggiunge – è nata anche dal fatto che, purtroppo, la pandemia ha bloccato un po’ tutte le nostre attività. Questo è un primo tentativo, dopo la panissa dello scorso mese, per rimettere in pista il motore del Comitato che non era abituato a questi lunghi periodi di inattività. Intanto è già prevista la prossima Aspettando la Sagra il 7 di agosto nell’area dell’ex Pisu e la Sagra d’la Panissa nelle modalità che saranno illustrate più avanti non appena sarà più chiara la situazione sanitaria".

La Festa dei Nonni, che ovviamente resta aperta a tutti, vuole essere un omaggio a questa importante figura della nostra società e alla loro influenza sociale. Saranno tre giorni in cui a farla da padrone sarà la gastronomia accompagnata da buona musica da ascolto. Un binomio che ha fatto conoscere già in passato il Comitato Vecchia Porta Casale.

Nei tre giorni di sabato, domenica e lunedì, si potrà cenare a partire dalle ore 19,30. Domenica ci sarà anche il pranzo dalle ore 12. E’ consigliabile la prenotazione, telefonando al 338.3500932 oppure inviando un messaggio WhatsApp. Saranno applicate le norme previste dalle vigenti disposizioni in materia di Covid. Le serata saranno allietate dalla musica d’ascolto di Alex Tosi & Nives.