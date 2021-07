Vercelli: "Rifiuti ovunque, non finirà mai..."

"Questa è la situazione dei contenitori della carta in Corso Tanaro da oltre una settimana, e continua ad essere così anche dopo tre segnalazioni all'azienda che si occupa della raccolta".

E' una delle tante segnalazioni che arrivano dai nostri lettori (visibili nella fotogallery) non solo sul servizio di raccolta rifiuti, ma anche sull'inciviltà di alcuni cittadini, che abbandonano gli ingombranti ad ogni angolo di strada. Come in corso Salamano: Non finirà mai..."commenta sconsolato il vercellese che ha scattato la foto. Un'altra segnalazione arriva da via Pietro Micca: "La raccolta rifiuti a Vercelli non smette mai di stupire: ora ci obbligano a tenere i contenitori con l’apertura rivolta al muro, altrimenti non ritirano i rifiuti", fa sapere un altro lettore. "Questa è la spalletta della roggia di via Asmara, all'altezza del civico 48", è l'immagine inviata da un quarto vercellese.