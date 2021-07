I ragazzi speciali aprono il Luna Park

“Poterli vedere sorridere è per noi la cosa più bella, i ragazzi speciali meritano questo e tanto di più”. Così è intervenuto l’assessore allo Sport, eventi e manifestazioni Mimmo Sabatino in occasione della preapertura gratuita del Luna Park di Vercelli a loro riservata.

Così, ieri, venerdì 16 luglio, i ragazzi hanno potuto provare per primi le attrazioni: tanta la gioia e tanti i sorrisi, anche se purtroppo la serata è stata guastata dal temporale.

“Anche quest’anno – ha detto Sabatino - bambini e adulti, circa un centinaio in tutto, si sono potuti divertire grazie alla bontà e alla sensibilità dei giostrai. Sono felice di essere riuscito, insieme all’assessore alle Politiche sociali Ketty Politi, a portare tanti ragazzi qui: per noi è una gioia vederli felici”. Gli assessori Sabatino e Politi hanno poi ringraziato tutte le associazioni presenti, tra cui i Pagliacci nel cuore.

In serata, inoltre, c’è stata l’apertura ufficiale del Luna Park; resterà a Vercelli fino al 2 agosto: “C’è stato un grosso impegno sia da parte dei giostrai che dell’Amministrazione per poter fare in modo che le attrazioni potessero aprire in sicurezza e speriamo che tutto vada per il meglio” ha concluso Sabatino.