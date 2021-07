Una sezione di Ancora Italia, il partito fondato da Francesco Toscano

Vercelli: costituita una sezione di Ancora Italia, il partito politico fondato a livello nazionale da Francesco Toscano, ispirato alle idee del filosofo Diego Fusaro. E in dieci giorni ha raccolto oltre 25 tesserati, senza contare i simpatizzanti, una cinquantina circa, che stanno seguendo la nuova realtà, ancora in divenire. Al momento la sezione non ha ancora una sede, non mancano però i momenti di confronto. La presentazione è in programma domenica 18 luglio dalle 10 alle 18 in via Cavour, dove sarà allestito un gazebo. A comporre il comitato direttivo sono Andrea Sarasso, presidente, Lorenzo Fabbrani Mirendo, vice, Fabio Bonfà, segretario politico e Enrico Francesio, tesoriere.

“Ancora Italia è una realtà politica socialista e sovranista, che si pone l’obiettivo di veder rispettata e applicata la Costituzione e di difendere la sovranità nazionale - spiegano dalla sezione vercellese – Questo come base per un progetto democratico oltre gli schemi di destra e sinistra, in linea con il motto “pensare ed agire altrimenti” del proprio co-fondatore.

Prevede inoltre un’attenzione ai valori della dimensione trascendentale di ciascun individuo e all’approfondimento culturale, che gli permette di distinguersi dagli altri movimenti o partiti politici”.

La visione è quella di una società ed una economia più “umane” “in contrapposizione al modello imperante neoliberista e turbocapitalista, che risulta più attento ai bisogni della finanza che a quelli dei popoli” sottolineano inoltre.

“Il nostro è un percorso politico, sociale e culturale, attento alla tutela della dignità umana e al suo miglior sviluppo anche sul piano morale ed etico – precisano inoltre - richiamandosi a valori tradizionali e profondi, affinché, come scriveva Julius Evola, “si lascino pure gli uomini del tempo nostro alle loro "verità" e ad un'unica cosa si badi: a tenersi in piedi in un mondo di rovine””.