Addio a Pino Ruffino, ex dipendente Asl, persona stimata

Vercelli: addio a Pino Ruffino, ex dipendente dell'Asl per il servizio farmaceutico territoriale, appassionato tifoso della bianche casacche della Pro. Persona stimata, come stimati e molto conosciuti in città sono i suoi fratelli Antonino ed Enrico. Solo pochi mesi fa, a metà marzo, era morto il fratello Pier Giorgio, e prima la moglie Anna. Amava fare passeggiate e quella intrapresa oggi, mercoledì 14 luglio in Monferrato, gli è stata fatale: a stroncare Pino Ruffino potrebbe essere stato un infarto.