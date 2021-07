Regione e Inail: giornate vaccinali dedicate anche a Vercelli

Regione Piemonte e Inail organizzano una serie di giornate vaccinali aperte riservate alle lavoratrici e ai lavoratori maggiorenni che non hanno ancora ricevuto alcuna somministrazione, i cui datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente (come colf e badanti dipendenti da privati ecc) oppure dipendono da aziende che non hanno convenzioni con strutture sanitarie private. Si inizierà venerdì 16 luglio a Borgo San Dalmazzo (Cuneo). A Vercelli l'appuntamento è fissato per il 19 luglio dalle 9 alle 14 alla discoteca Il Globo, con termine di prenotazione fino alle ore 24 di giovedì 15. Ogni lavoratore in possesso dei requisiti richiesti può registrarsi nella sezione appositamente dedicata del portale www.ilPiemontetivaccina.it. Gli appuntamenti prevedono un numero massimo di vaccinazioni per ciascuna giornata e per ciascun hub vaccinale. Per assicurare con tempestività la più ampia copertura vaccinale a un maggior numero di lavoratori, nel corso degli Open days è somministrata esclusivamente la prima dose. Contestualmente sarà programmata la prenotazione per la seconda dose nel centro vaccinale della Asl piemontese di competenza.

“Siamo grati all’Inail per aver scelto di far parte del nostro esercito del vaccino, mettendo a disposizione i propri medici - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - La nostra campagna va avanti a pieno ritmo, con oltre 4 milioni di vaccini somministrati. Il 95% di coloro che hanno aderito ha già ricevuto almeno una dose e oltre un milione e mezzo di piemontesi hanno già fatto anche il richiamo. Andiamo avanti così, con una macchina che lavora senza sosta e che adesso potrà contare anche sul supporto dell’Inail”.