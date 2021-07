Pre-apertura gratuita riservata ai ragazzi con disabilità

Vercelli: torna il luna park dal 16 luglio al 2 agosto. E anche quest'anno la pre-apertura sarà riservata ai ragazzi con disabilità che, con i loro accompagnatori, potranno gratuitamente provare per primi le numerose attrazioni. L’appuntamento è per venerdì 16 luglio alle 18,30.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea Corsaro, dopo il successo degli anni scorsi ha pensato di riproporre l'iniziativa, in collaborazione con i giostrai: "Sono soddisfatto, grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti ad organizzare l’apertura del luna park nel rispetto della normativa per il contenimento Covid-19 - spiega l’assessore agli Eventi Mimmo Sabatino - inoltre, ci sarà anche la pre-apertura per i nostri ragazzi speciali, questo grazie anche alla sensibilità dei giostrai che, nonostante il periodo difficile appena trascorso per le chiusure dettate dall’emergenza sanitaria, si sono resi disponibili a far provare gratuitamente le loro giostre ai ragazzi”.

"Abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri ragazzi con disabilità di poter godere di questo spazio di distrazione - dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Ketty Politi - la socializzazione e lo svago sono momenti molto utili per i ragazzi, che imparano a stare insieme divertendosi”. Dal 16 luglio al 2 agosto il luna park sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 20,30.