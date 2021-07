L'Aido provinciale dona sei carrozzelle all'ospedale Sant'Andrea

Vercelli: giovedì 15 luglio consegna di sei carrozzelle da parte della sezione provinciale Aido "Aldo Ozino Caligaris" odv all'ospedale Sant'Andrea. Interverranno il presidente Marcello Casalino, la direzione generale dell'Asl di Vercelli, il direttore della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza Roberta Petrino e un testimonial d'eccezione, il "cantante della solidarietà" Salvatore Ranieri da anni attivo a sostegno della causa di Aido associazione che si occupa di incentivare la donazione di organi, tessuti e cellule, attraverso l’informazione e campagne di sensibilizzazione per ridurre la lista d'attesa che in Italia purtroppo è ancora alta, a livello nazionale sono 8.200 circa le persone in lista di cui 220 bambini. La consegna è prevista alle 10,30 con ritrovo davanti all'ingresso dell'ospedale Sant'Andrea e del Pronto soccorso.