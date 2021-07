Il vercellese Franco Giordano alla presidenza di Anav Liguria

Un vercellese alla guida dell'Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori (Anav) Liguria.

Il nuovo presidente eletto all’unanimità dall’Assemblea Regionale dell’Associazione è Franco Giordano, Amministratore delegato di Stac-Autoticino e membro dei Cda delle aziende del Gruppo Stat, tra cui la genovese Volpi S.r.l. . Subentra nella carica a Paolo Pia, nominato nelle scorse settimane vicepresidente dell’Anav nazionale, che dal 1944 rappresenta le imprese a capitale privato dei servizi di trasporto passeggeri con autobus, impegnate nel trasporto pubblico locale, nelle autolinee interregionali e nel noleggio autobus con conducente.

Franco Giordano è nato a Vercelli nel 1957 ed è da sempre a fianco di Paolo Pia nella conduzione del Gruppo Stat. “Continueremo sulla strada tracciata dalla presidenza Pia - dichiara - in particolare nell’impegno di portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche delle aziende del nostro settore, dopo le pesanti ripercussioni della pandemia, per affrontare insieme una auspicabile futura ripresa. Per questo è necessario, oggi più che mai, promuovere l’utilizzo del bus nel trasporto pubblico, facendo riabituare i passeggeri a questo mezzo il più sicuro sotto tutti gli aspetti e il più sostenibile dal punto di vista sia economico che ambientale, grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte nei mezzi di ultima generazione”.