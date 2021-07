"Il cestino per i rifiuti legato al palo: idea... originale"

La segnalazione era arrivata a La Sesia qualche settimana fa. Questo, come altri cestini per i rifiuti appoggiati a terra, sono uno spettacolo indecoroso per la città. In corso Magenta, però ci ha pensato l'operatore ecologico a fissarlo, quantomeno, al supporto dei cartelloni pubblicitari: legandolo con il sacchetto nero di nylon.

"Ridiamo per non piangere": è l'amaro commento di una lettrice. "Visto l'episodio d vasi rotti e fatti cadere in centro, nei giorni scorsi - aggiunge - speriamo che basti quell'originale sistema di ancoraggio per non far finire il cestino in mezzo alla strada".

E conclude. "Forse sarebbe l'ora di porre rimedio a questa indecenza. Credo basti qualche vite... Senza contare che quel cestino sarebbe da svuotare al più presto e più frequentemente".