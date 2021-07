Ctv: nuovi spazi per associazioni e volontari

Nuovi spazi per volontari e visitatori al Ctv, Centro territoriale per il volontariato di Vercelli, in corso Libertà 72.

La sede, infatti, è stata ampliata per poter fornire ulteriori locali a disposizione delle associazioni, per permettere loro di svolgere attività ed iniziative nel migliore dei modi. Gli spazi rinnovati comprendono: due postazioni informatiche completamente attrezzate per realizzare attività di ufficio o di sportello e altrettante sale riunioni, dotate di tavoli, sedie e videoproiettore per effettuare riunioni e organizzare iniziative. L’attuale capienza delle sale riunioni, causa Covid, è dimezzata: potranno infatti ospitare circa 10 persone ciascuna, per rispettare le regole in materia di distanziamento.

“Siamo molto felici – commenta Luca Vannelli, vice presidente del Ctv - di poter dare questa opportunità al territorio, con la creazione di nuovi e utili spazi, in quella che per noi è la ‘Casa del Volontariato’. Ringraziamo di cuore il Comune di Vercelli che ci ha messo a disposizione i locali e ci ha permesso di ampliare la sede e quindi dare maggiore operatività ai volontari del territorio. Purtroppo, a causa delle restrizioni dovute al Covid, per ora dobbiamo mantenere delle capienze ridotte, ma abbiamo voluto dare un forte segnale alle associazioni per poterle accompagnare nella ripartenza, con l’augurio di poter presto accogliere sempre più persone”.

“L’ultimo periodo – afferma Andrea Pistono, neo presidente del Ctv – ha rappresentato una grande sfida per tutti noi e il volontariato ha dimostrato di essere sempre al fianco della cittadinanza e di chi ne ha più bisogno. Anche per questo, siamo contenti di poter dare sempre nuove opportunità alle associazioni del territorio, per supportarle nel loro agire quotidiano e nei tanti progetti che portano avanti per il bene di tutta la collettività”.

Le associazioni accreditate interessate a prenotare l’utilizzo delle sale e delle postazioni, possono contattare la segreteria del Ctv di Vercelli chiamando lo 0161 503298, o scrivendo a [email protected]