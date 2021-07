'Pannocchia di Riso 2021': segnalazioni entro il 30 luglio

La Famija Varsleisa anche quest’anno istituisce il riconoscimento 'Pannocchia di Riso 2021' con l'intento di premiare chi nei vari settori e comparti della propria attività, ha contribuito a far conoscere ed a valorizzare il riso italiano. Persone, enti ed associazioni possono inviare le loro segnalazioni, con dettagliato curriculum della persona proposta, entro il 30 luglio alla sede della Famija Varsleisa a Vercelli c/o Bruni, in viale Torricelli 37. Il sodalizio, presieduto da Pier Luigi Bruni, si riserverà di vagliare tutte le proposte giunte in tempo utile e di assegnare la “Pannocchia di Riso 2021” nel contesto di una manifestazione adeguata.