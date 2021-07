"Festa dei saldi": weekend tra i negozi e gli stand all'aperto

Al via i primi giorni di sconti. Ieri, domenica 4 luglio e sabato 3, la “Festa dei saldi” con offerte e sconti nei negozi e negli stand allestiti all’aperto. L’iniziativa è stata organizzata da Ascom in collaborazione con il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Sono solo le 10 di domenica mattina, ma già sono iniziate ad arrivare le prime persone. Camminano tra gli stand del centro storico in cerca dell’occasione o anche solo per gustare una “quasi normalità” o fare due passi all’aperto. Purtroppo, però, il meteo non è troppo favorevole per domenica e l’affluenza di persone è media.

“La giornata non è bellissima perché è previsto il temporale – racconta Mariagrazia Amato – Guarderò e curioserò e se ci sarà qualcosa che mi colpirà comprerò”.



Poi c’è anche chi è uscito di casa da poco: “Non ho idea se farò acquisti, se ci sarà qualche occasione...” afferma una donna.

“Io ancora non ho fatto acquisti – dice invece Mariangela Raiti – questo infatti è il primo giorno che curioso tra i negozi”.

Così tra gli stand si notano persone di diverse età che guardano tra la merce esposta all’esterno dei negozi, ma non tutti compreranno: “Io i saldi generalmente non li seguo” racconta un’altra donna. In tanti si guardano attorno e decideranno poi se fare acquisti.