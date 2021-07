Carta di identità elettronica: un numero in più per prenotare

Comune di Vercelli: da mercoledì 7 luglio un ulteriore numero di telefono per contattare l'anagrafe per la carta di identità elettronica. Il numero verde dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'800618101, a partire dal 7, sarà infatti a servizio del cittadino, a supporto dell’Ufficio Anagrafe per quanto riguarda tali prenotazioni. Il numero da contattare all’Anagrafe per la Cie è lo 0161 596302 disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12, se fosse occupato, sarà possibile chiamare l’800618101, a cui risponderà un operatore che registrerà nome, cognome e numero di telefono del cittadino, che sarà ricontattato dall’ufficio competente.

"Abbiamo pensato di aggiungere un contatto con i nostri uffici - spiega il sindaco Andrea Corsaro - per essere più vicini ai cittadini che hanno necessità di sbrigare delle pratiche in uffici dell’anagrafe, velocizzando la possibilità di prendere un appuntamento". Gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe sono aperti al pubblico ad accesso libero, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11, per i seguenti servizi: certificazione anagrafica (residenza, stato di famiglia, ecc.), autentiche di firma (dichiarazioni sostitutive atto notorietà), copia conforme e variazioni di indirizzo all’interno del comune.

"Gli ingressi nella sala d’attesa dell’anagrafe saranno contingentati - precisa l’assessore Ombretta Olivetti - potranno entrare un massimo di sette persone alla volta, per rispettare la normativa anti Covid e dovranno essere muniti di mascherina, l’operatore presente all’ingresso accoglierà il cittadino e fornirà il ticket eliminacode, rendendo la procedura semplice e veloce”.

Oltre alla carta di identità elettronica, rimane su prenotazione anche il cambio di residenza da fuori comune e dall’estero, per il quale bisogna chiamare lo 0161 596289, nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13,30 alle 15,30; martedì e venerdì dalle 12 alle 14.