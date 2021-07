Andrea Pistono presidente del Centro territoriale per il volontariato

Andrea Pistono è il nuovo presidente di Centro territoriale per il volontariato di Vercelli e Biella. Resterà in carica per il prossimo triennio 2021 - 2024. Luca Vannelli, presidente uscente del Ctv, è stato nominato vice presidente. Pistono è stato nominato all'unanimità. Per Pistono, attualmente consigliere del Direttivo di CSVnet, associazione nazionale dei Centri di Servizio Volontariato, si tratta di un ritorno in Ctv: in passato è stato già presidente di Csv Biella e successivamente presidente e vice presidente del Centro Territoriale per il Volontariato.

“Negli ultimi 18 mesi – commenta Pistono – il nostro Paese ha vissuto uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Ma nello stesso tempo milioni di cittadini hanno potuto toccare con mano nella propria esperienza quotidiana, quanto hanno fatto migliaia di volontari in tantissimi campi, dalla scuola, alla sanità, alla cura delle fragilità. E si sono chiesti come sarebbe il Paese senza queste persone e senza le loro organizzazioni. Sarebbe sicuramente un Paese più ‘povero’ ed ancor più fragile ed è per queste ragioni che i prossimi mesi, che saranno di ricostruzione, devono vederci impegnati a dare più forza ed ancor più

efficacia all’azione di quanti si rendono disponibili a ‘dare una mano’ nei vari campi. Questo credo debba essere una delle cose su cui lavorare: rafforzare e qualificare tutte le organizzazioni di volontari del Terzo Settore".

Il nuovo consiglio direttivo, composto da 6 rappresentanti di Biella e 6 di Vercelli, resterà in carica per il triennio 2021-2024. A formarlo sono: Pietro Pozzati del Gvv Santa Maria Assunta di Cossato, Luca Vannelli dell'Avis provinciale di Vercelli; Riccardo Bresciani dell'associazione di volontariato La rete, Rosanna Marinella Lentini di Mafalda-Vocididonne, Andrea Pistono di Scuola Aperta, Massimo Melis dei Volontari Auser Vallesessera, Germana Fiorentino di Amico Randagio, Linda Pittarella di Avulss Vercelli, Bruno Carando del Forum Orticelli che fanno un Giardino, Marcello Casalino di Aido sezione provinciale “Aldo Ozino Caligaris”, Felice Desiato di Nova Jerusalem e Paola Insalata Paola del Gvv San Biagio.