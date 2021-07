Viale Rimembranza: "Troppe buche e radici sulla pista ciclabile"

Tutti i giorni transito con la bicicletta per la "ciclabile" di viale Rimembranza e tutti i giorni assisto a commenti delle persone giustamente sedute sulle panchine o in passeggiata che rimproverano persone che con la bicicletta transitano nella parte pedonale. Sicuramente hanno ragione però la ciclabile è in pessime condizioni, ho cambiato in un anno 10 raggi alle ruote pur con andamento normale, sarebbe auspicabile un intervento sulla ciclabile onde evitare incidenti e insulti nella parte pedonale. Nelle foto faccio notare le diverse buche o radici che complicano il passaggio.

Stefano Bellini