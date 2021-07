Vercelli: "Rifiuti abbandonati ovunque da persone incivili"

Arrivano in redazione segnalazioni di rifiuti abbandonati un po' ovunque in città.

A partire dal rione Cappuccini: "Accusare Atena non mi sembra il caso. Si tratta di incivili che abbandonano rifiuti ingombranti, quando a trecento metri tutto ciò può essere conferito gratuitamente al Centro Multiraccolta di corso Giovanni Paolo II. Anche qui in periferia un paio di telecamere sarebbero utili come deterrente", segnala un residente.

Altri lettori inviano foto da piazza Mazzini, vicolo Finlandia e via Felice Monaco. "I rifiuti sono stati scaricati questa notte, perché ieri sera non c'era nulla. La fermata dell'autobus è completamente distrutta e i bidoni sono pieni di rifiuti. La piccola zona d'erba è completamente piena di escrementi di cane", segnala un lettore.