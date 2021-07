Riconoscimento ad Andrea Cherchi per i reportage della pandemia

Il giornalista e fotografo Andrea Cherchi che, da diverso tempo, svolge la sua attività di fotoreporter a Milano dove è molto conosciuto, ha ricevuto un importante riconoscimento per il lavoro svolto da fotografo e cronista nella città meneghina. La sua pagina facebook Semplicemente Milano ha raggiunto sino ad ora oltre centomila followers e, nel corso degli anni, le sue foto sono apparse e appaiono regolarmente su Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e altre testate locali e nazionali.

Durante la pandemia, a livello di reportage, Cherchi ha svolto un lavoro sul territorio di documentazione molto apprezzato che lo ha portato a ricevere questo importante riconoscimento. Le sue fotografie e i suoi video durante la pandemia hanno fatto registrare numeri record della sua pagina con punte di oltre un milione di contatti giornalieri e con commenti lusinghieri da parte di chi poteva vedere la città da casa. Ad Andrea Cherchi è stato assegnato uno dei premi speciali del prestigiosissimo Premio Guido Vergani che ogni anno premia cronisti e fotografi che si distinguono per il loro impegno e il loro lavoro. Nella giuria c'erano come ogni anno i direttori dei principali giornali lombardi e numerosi addetti ai lavori. Presidente della Giuria, il direttore del Corriere della Sera Fontana. Andrea Cherchi si dice molto soddisfatto di questo riconoscimento e continua nel suo lavoro di giornalista freelance e fotografo che gli sta dando numerose soddisfazioni. Cherchi, nel novembre dello scorso anno, aveva vinto due premi dei Milano Story Telling Awards e le sue foto vengono spesso utilizzate anche per campagne promozionali del Comune di Milano. La sua pagina instagram, inoltre, viene riconosciuta come una delle più apprezzate e viste a Milano.