Cento ragazzi degli oratori al mare nonostante le difficoltà

Vercelli: un progetto per consentire ai giovani degli oratori di diverse parrocchie di andare, anche quest’estate, al mare ad Albenga nonostante le difficoltà generate dalla pandemia. “100% ragazzi” è il suo nome ed è sostenuto dal filantropo Carlo Olmo con la “Tavola del Lupo Bianco” e con il contributo della Meeting Art di Pablo Carrara. Giovedì 1° luglio, così è stata inaugurata l’iniziativa da don Mauro Rizzi e il Lupo Bianco è stato accolto all'oratorio parrocchiale Vercelli Ovest del rione Concordia a Vercelli.

In questo modo grazie alla donazione 100 ragazzi, alternativamente nell’arco di un mese, potranno trascorrere una vacanza al mare di una settimana. Non solo: nell’ambito della donazione è stata realizzata anche una rampa per ragazzi diversamente abili. Durante la giornata, inoltre, i giovani e gli animatori del centro estivo hanno consegnato ad Olmo un quadro con il ritratto del lupo da loro realizzato e con tutte le firme. “Non potevo avere accoglienza "ululante" più bella da parte di questi gioiosi ragazzi e animatori – commenta Olmo sulla sua pagina Facebook - La vera storia d'Amore del Lupo Bianco? Questa!!”