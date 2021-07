Addio a pranoterapeuta Giovanni Giacalone

Vercelli: addio al pranoterapeuta Giovanni Giacalone. Nato a Carini, in provincia di Palermo nel 1944 si era diplomato nel 1978 dopo aver frequentato corsi specifici di pranologia, ottenendo l'autorizzazione sanitaria all'esercizio professionale. Nel 1984 era diventato docente di pranologia al Centro Italiano Radiestesia Sperimentale. Controverse le opinioni su di lui: non accettato dalla medicina ufficiale, era però molto amico di medici. Molto frequentato era il suo studio di via Tripoli.

Dalla sua amicizia con il professor Giuseppe Sicheri era nata la sua attività sperimentale nel campo vegetale, in collaborazione con agronomi e biologi). Alcuni suoi lavori sulla Distrofia muscolare progressiva del 1984 e Contributo della pranoterapia nella Myastenia Gravis, del 1986, gli sono valsi la nomina a professore all'Accademia degli Abruzzi per le Scienze e le Arti nel 1987.