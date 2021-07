Vercelli: "I palazzi Atc di via Egitto stanno cadendo a pezzi"

Vivo in via Egitto angolo via Cena, le scrivo a nome dei condomini per far presente che questi palazzi stanno cadendo a pezzi e vorremmo che sia l’Atc che il sindaco si facciano vedere per trovare una soluzione per questi palazzi, piano piano stanno crollando. Noi paghiamo a nostre spese le luci perché eravamo al buio, siamo stufi di avere tutti questi problemi: nei gradini una signora è caduta, qui ci sono anche bambini che giocano e rischiano di farsi male, noi siamo qui, vogliamo farci ascoltare e non essere abbandonati. Ecco le foto delle condizioni dei palazzi.

Una lettrice