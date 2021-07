Vercelli: "Rifiuti abbandonati in via Monaco e via Pastrengo"

"Queste sono foto scattate stamattina, giovedì 1° luglio, in via Felice Monaco di fronte al n. 38. Sono li da 3 giorni e non è una prenotazione Atena".

Un lettore segnala l'ennesimo caso di "abbandoni incivili" da parte di alcuni vercellesi, aggiungendo un altra tappa al suo tour cittadino: "Qui siamo in via Pastrengo di fronte alle vetrine In's, anche in questo caso non è una prenotazione Atena, sono lì da 2 giorni", precisa.