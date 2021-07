Relax e divertimento alla Cittadella dello Sport

Dopo mesi di lockdown è diventato quasi un imperativo quello di coccolarsi un po’, nel corpo e nello spirito, da soli, in famiglia o con gli amici.

Un vero toccasana per il periodo estivo in cui in pianura si soffre afa e caldo sono le piscine all’aperto. A Caresanablot, a pochi minuti da Vercelli, la Cittadella dello Sport è la struttura ideale che unisce il relax al comfort e al divertimento. Dispone di ampi spazi verdi e pavimentati dove si trova la zona solarium, una piscina per adulti e una per i bimbi, un accogliente bar-ristorante, campi di calcetto outdoor e indoor regolamentari UEFA in erba sintetica, un piccolo campo da calcetto in erba naturale oltre allo spazio beach-volley e beach-soccer. Per i clienti più esigenti in fatto di fitness è a disposizione una attrezzatissima palestra, oltre alla possibilità di seguire vari corsi outdoor fra i quali il gettonatissimo acquagym il lunedì e il mercoledì alle 9.30. La piscina è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, con possibilità di trascorrervi una piacevolissima pausa pranzo. Ma non finisce qui. La struttura offre la possibilità di organizzare eventi di ogni genere quali feste private a tema, pool party, aperitivi e apericene, festeggiare il proprio compleanno oppure occasioni speciali. Per informazioni 0161.232956