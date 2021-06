Vercelli: "Sei pattuglie in piazza Cavour, ma nelle altre vie?"

"Se le ben 6 pattuglie sono tutte raggruppate li in un angolo della piazza Cavour, chi controlla Via Verdi, chi controlla Via dei Mercati, chi controlla via Foa, chi controlla piazza dei Pesci, chi controlla p.zza Massimo D'Azeglio?". E' quanto si chiede un lettore inviando le immagini della "movida" del sabato sera in piazza Cavour.

"Ben accetto questo inizio, ma dovrebbero non stazionare in un unico posto; dovrebbero muoversi, muoversi e riprendere - non ho detto punire o sanzionare - chi esagita con grida e schiamazzi volgari e incivili - prosegue il vercellese - Se poi non basta, allora ci vuole la mano pesante. Solo così si riuscirà a inquadrarli ad essere civili".