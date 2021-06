Vercelli: "Quel sottopassaggio ormai abbandonato e mai considerato"

"Perchè da anni non viene considerato il sottopassaggio tra corso 26 aprile e corso Avogadro di Quaregna, che resta chiuso?". E' la domanda che si pone un nostro lettore, che invia le foto dello stato in cui si trova attualmente il sottopasso: "Come si può notare tutto ciò che cade nel corridoio ci rimane e non viene più raccolto...", fa notare il vercellese.