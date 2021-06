Il professor Giovanni Ferraris confermato presidente

Vercelli: il professor Giovanni Ferraris confermato alla presidenza della Società Storica Vercellese. L'assemblea annuale si è svolta nel cortile di Casa Alciati, sede del Museo Leone e ha visto il rinnovo del consiglio direttivo. Per arricchire di competenze il consiglio era già stato deliberato, come previsto dallo statuto, di incrementare il numero dei consiglieri che passano ora da 13 a 15. Sessanta i voti espressi: i consiglieri eletti sono Giovanni Angeli, Renato Bianco, Luca Brusotto, François Dellarole, Carla D’Inverno, Silvia Faccin, Francesco Ferraris, Giovanni Ferraris, Timoty Leonardi, Felice Mandrino, Piera Mazzone, Mario Ogliaro, Giovanni Reina, Maria Carla Saviolo, Giorgio Tibaldeschi. I revisori dei conti sono Laura Balocco, Maria Teresa Ferraris; i probiviri Barbara Cavana, Giancarlo Sarasso, Maria Rosa Ranghino.

Il nuovo Bollettino, numero 96, potrà essere ritirato dai soci in regola con la quota, in sede durante gli orari di apertura ovvero il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19. Il presidente a breve convocherà il direttivo per l'insediamento e la designazione degli incarichi di vicepresidente, tesoriere, segretario, direttore del Bollettino Storico Vercellese.