Università del Piemonte Orientale: tre nuovi corsi a Vercelli

L’ Università del Piemonte Orientale, ottenuto l’accreditamento definitivo del Ministero, lancia ufficialmente l’offerta formativa per l’anno accademico 2021/2022, con tre importanti novità, preannunciate già negli scorsi mesi.

Dal 3 settembre 2021 gli studenti avranno due nuovi corsi di laurea triennale e un nuovo corso di laurea magistrale tra cui scegliere; si tratta delle triennali in Chimica verde, in Gestione ambientale e sviluppo sostenibile e della magistrale in Filosofia politica e studi culturali, tutti erogati nel polo di Vercelli. Chimica verde (che sostituisce e rinnova il corso di Scienza dei Materiali – Chimica) sarà erogato dal Dipartimento di Scienze e Innovazione tecnologica, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Farmaco, nel Complesso universitario “San Giuseppe”.

Sempre al “San Giuseppe” sarà ospitato anche il Gass – Gestione ambientale e sviluppo sostenibile, un nuovo corso interdipartimentale tra i Dipartimenti di Scienze e Innovazione tecnologica, Medicina traslazionale, Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali e Studi per l’Economia e l’Impresa. L’offerta del Dipartimento di Studi umanistici, infine, si arricchisce del nuovo corso di laurea magistrale in Filosofia politica e studi culturali, in collaborazione con il DIGSPES; il corso sostituisce la tradizionale laurea magistrale in Filosofia.

L'offerta formativa si completa con tutti i corsi già attivi lo scorso anno, per un totale di 18 corso di laurea triennale, 4 corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 14 corsi di laurea magistrale.