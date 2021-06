Oftal Vercelli: una giornata al Parco del Sacro Monte di Crea

Una giornata all'insegna del "Tutti insieme spensieratamente".

E' quella che propone Oftal Vercelli per sabato 3 luglio al Parco naturale del Sacro Monte di Crea: il programma prevede la partenza con mezzi propri dal Seminario di Vercelli alle 10,30 (è possibile trovarsi direttamente a Crea); alle 11,30 accoglienza nella piazza antistante la chiesa, seguita alle 11,45 dalla S. Messa in santuario celebrata da don Marco Giugno; alle 13 il pranzo in ristorante o, in alternativa, al sacco nell'area del parco riservata. Alle 15 passeggiata alla cappella 8 con intrattenimento, canti, balli e karaoke, poi la salita (facoltativa) alla cappella del Paradiso (numero 23). Alle 17 il rientro.

Le adesioni vanno comunicate entro il 29 giugno ai numeri 0161.213414/339.3318303/338.1107210. Se le adesioni saranno numerose sarà attivato un servizio bus.