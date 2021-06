"Di chi è questo gatto?"

Questo gatto, molto dolce e castrato è sicuramente di proprietà. E' stato vittima di un piccolo "incidente", essendo entrato in un giardino di proprietà, in via Dusnasi, zona Bennet, dove vive una cagnolina. I padroni di casa lo hanno portato dal veterinario e poi al gattile comunale gestito dai volontari di Baffi e Code. Chi lo riconosce è pregato di contattare il numero 320 6943454.