Uno spiraglio di luce, nuova apertura: bar Flavia II

Una nuova apertura a Vercelli, in via Palazzo di città, si fa spazio tra le diverse attività del centro,

dando uno spiraglio di luce e di movimento dopo un periodo fin troppo fermo, che ha fatto

perdere le speranze. Si tratta del bar Flavia II e i titolari, soddisfatti, ne raccontano la nascita e le

qualità: “Questo mondo ci è sempre piaciuto: abbiamo fatto l’inaugurazione il 2 giugno e siamo

contenti. Abbiamo alle spalle un’esperienza nel settore della ristorazione e questo ci ha permesso

di aprire in tranquillità, tutto sommato” raccontano i titolari Claudia Pellitteri e Claudio Gandolfi.

“Ci si è presentata l’occasione di aprire e l’abbiamo colta al volo. Ci siamo detti: se non lo

facciamo adesso, non lo facciamo più, e così eccoci qui – sorridono – ci siamo accorti che la

situazione stava migliorando, speriamo che prosegua su questa strada. Nel frattempo siamo aperti dalle 7,30 alle 21: dalla colazione al pranzo, per terminare con l’aperitivo, noi ci siamo. Effettuiamo anche il servizio di consegna a domicilio per chi ne ha la necessità. I nostri aperitivi, che insieme alle colazioni sono il nostro punto forte, sono abbondanti come degli apericena” affermano.

L’ottima posizione è molto importante: “Una posizione ‘strategica’, dato che siamo

davanti alla posta, in centro; poi quando c’è il mercato c’è un numeroso passaggio di persone”, concludono.