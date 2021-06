Très Cool: la boutique online entra a casa tua

Lo shop online è la nuova frontiera dello shopping: nasce così Très Cool, la boutique online che entra a casa tua. Quali sono le qualità e le conoscenze richieste nel tuo lavoro?

"Per tanti anni ho lavorato da stilista, e ho sempre seguito le fiere di settore, per stare attenta al cambiamento delle tendenze. Quando ha iniziato a balenarmi in testa l’idea dello shop online, che mi ha sempre stimolato, è nato Très Cool. Bisogna imparare a scattare, le foto sono fondamentali per attirare l’attenzione sul feed di Instagram; bisogna avere conoscenze tecniche dei social, per capire come funzionano gli algoritmi; attenzione alle tendenze e conoscenza dei tessuti; ultima, ma non meno importante, la capacità di instaurare rapporti umani con le persone".

I must della stagione?

"Per l’estate consiglio i colori: la palette estiva 2021 è molto intensa, forse anche a causa del periodo duro che abbiamo dovuto affrontare" afferma Marzia Ferrero, titolare di Très Cool, appassionata al mondo della moda e laureata in fashion design. "La felicità e la gioia di questo spiraglio di libertà, la riproponiamo nei colori dell’abbigliamento. Ci sono il blu elettrico, l’arancio acceso, e il giallo lime. I colori Pantone della stagione sono il 'giallo illuminating' e 'ultimate grey' un grigio sempre un po’ giallastro; questi colori possono essere utilizzati anche a piccole dosi, con dei tocchi di colore con la borsa, l’accessorio o la scarpa. I colori pastello sono stati un po’ soppiantati da questi colori forti, non nego che sia rimasto il lilla, il rosa acceso; ma anche il viola o il verde mela, colori decisi e brillanti».

Nella stagione della libertà, quanto sono importanti moda e tempo per sé stessi?

"Adesso è diventato fondamentale per le donne, dalle ragazze giovani alle più grandi; è il periodo per tornare a vivere, per pensare a sé stessi: anche solo per un aperitivo, trovare l’outfit giusto, il make-up adeguato, l’accessorio che si abbina perfettamente, è diventato quasi prioritario. Con l’utilizzo del social l’apparenza è diventata protagonista, ma ultimamente anche andare in giro a fare qualcosa di 'banale' come l’aperitivo con le amiche diventa un’occasione per presentarsi al meglio e farsi vedere più in gamba di prima".

Un abbinamento per l’estate?

"Io sono pro colore: pantalone slouchy blu indossato con una giacca rosa bon bon o gialla, per creare un outfit d’effetto. Anche un accessorio con il colore in contrasto, e una scarpa abbinata alla giacca. Per incoraggiare a indossare questi colori, che spesso si ha paura di abbinare per essere criticate, io dico di osare: soprattutto alle ragazze giovani che hanno l’età per farlo. E poi giocate con i colori, è così bello, lasciatevi andare e state bene con voi stesse, è quello che conta".

Smontiamo un modo di dire: 'Non so cosa mettere' e l’armadio pieno di vestiti, cosa ne pensi?

"Siamo bombardati costantemente da immagini belle e curate che ci fanno venire voglia di novità e ci fanno vedere abiti e accessori che non abbiamo, facendoci pensare 'non ho niente da mettermi' proprio perché non hanno quel determinato oggetto, ma solo qualcosa di simile. Un tempo queste immagini si vedevano sulle riviste di moda, ora sono accessibili ogni giorno, in ogni momento. Quindi, a discolpa delle donne, posso dire che i social abbiano peggiorato questa condizione di incontenibilità dell'armadio; allo stesso tempo danno modo di avere degli spunti o di vedere ciò che non conosciamo".