Salus Pre: la prevenzione che può dare benessere

Salus Pre è prevenzione, e da qui il nome, che cura e dà benessere. "La massoterapia, una tecnica universale di facile applicazione e disponibilità che ha uno scopo terapeutico, sportivo e rilassante, è la base", sottolineano i terapisti. Staccare la spina dal periodo che abbiamo appena vissuto, per andare incontro ad un’ora di benessere: questo è uno dei motivi principali per intraprendere il percorso Salus Pre.

"Anche solo per andare a togliere quelle tensioni provocate dallo smartworking, su una sedia che non è quella comoda dell’ufficio e che ha fatto peggiorare la postura. Bisogna concedersi benessere e tempo per stare bene: lo inseriremmo in uno di quei buoni propositi che si fanno a settembre o a dicembre, quello di avere una consapevolezza maggiore di quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo, una volta a settimana, ma anche solo una volta al mese".



Il gruppo è formato da professionisti del settore sanitario che propongono diversi trattamenti: "L’idea di partenza era molto ampia, strutturata così: la massoterapia abbinata al mondo della nutrizione e dell’attività fisica che non può mai mancare - spiegano - Per non dimenticare l’ambito psico-fisico mentale: un benessere preventivo che ha lo scopo di supportare la quotidianità e il gestire le problematiche di ogni giorno, associate a quello che potrebbe essere banalmente un massaggio decontratturante o de-stress. Non è giusto parlare di supporto psicologico, perché andrebbe ad indicare che stiamo parlando già di terapia, e non è quello che vogliamo in questo progetto".



Salus Pre è l’ideale per chi vuole dedicarsi del tempo e rilassarsi, in vista dell’estate: "Noi terapisti ci occupiamo di terapia fisica e sanitaria: sappiamo dove mettere le mani. È fondamentale fare una distinzione tra patologia e non patologia, perché si deve capire come trattare la zona interessata in modo diverso, e noi sappiamo farlo. Sottolineiamo ai pazienti che questa è un’area benessere e non sanitaria: ad esempio ci occupiamo di DLM, ovvero il Drenaggio Linfatico Manuale, che nel periodo estivo può essere un trattamento di punta. Noi lo promuoviamo dicendo 'è il massaggio per alleggerire le tue giornate', ed in effetti è proprio così, perché ti fa sentire più leggero. Andiamo a trattare addome e gambe, per migliorare le problematiche spesso più diffuse tra le donne, come il cambiamento ormonale o lo stare troppo in piedi, che provoca un gonfiore diffuso, soprattutto sugli arti inferiori. Noi possiamo aiutare con un trattamento benessere quando non c’è una patologia, e con un trattamento più sanitario quando invece ne esiste una. Un altro è il trattamento Shiatsu, per ristabilire la carica energetica: usiamo il futon, così da poter lavorare sulle tensioni muscolari e somato-emozionali".



Un altro trattamento è il massaggio de-stress: "Diverso dal decontratturante che fa un lavoro di 45/50 minuti sulle fasce muscolari in modo più profondo. Il de-stress trova il suo sinonimo nella parola benessere, quindi cosa facciamo? Dalla testa ai piedi, andiamo a trattare tutto il corpo: quando ti alzi sei rilassato, perché l’obiettivo è proprio il rilassamento corporeo".



Salus Pre può essere il regalo giusto da fare a chi ne ha bisogno: "Abbiamo dei pacchetti regalo, in modo tale che le persone possano usare i trattamenti per sé, ma anche per gli altri. È un regalo che, sicuramente, fa la sua figura se regalato a chi ne ha davvero bisogno".