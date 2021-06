Ufficializzato l'ingresso in Fratelli d'Italia di Carlo Riva Vercellotti, consigliere comunale a Vercelli e regionale. La presentazione si è svolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 giugno, a Torino nella sede del coordinamento regionale del partito di Giorgia Meloni.

Ventisette anni di militanza in Forza Italia e un percorso amministrativo che lo ha visto assessore e poi sindaco di Gattinara, presidente della Provincia di Vercelli, ora Riva Vercellotti è consigliere comunale a Vercelli e in Regione, dove riveste anche il ruolo di presidente della Commissione Bilancio. "Fratelli d'Italia ha una visione del Paese in cui mi ritrovo pienamente - ha commentato - E' stata una scelta ponderata, valutata con attenzione. Forza Italia ha intrapreso un percorso che rispetto, ma che non condivido, che non sento in sintonia con le mie aspettative".

Tant'è: la scelta di Riva Vercellotti, in Regione porta il partito di Giorgia Meloni ad eguagliare il numero di rappresentanti berlusconiani. In consiglio comunale a Vercelli i consiglieri di Fratelli d'Italia passano a quattro.

La presentazione ha visto la partecipazione del segretario regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba e del parlamentare biellese Andrea Delmastro.